Форвард "Рейнджерс" Кравцов прокомментировал свою первую шайбу в НХЛ

В ночь на понедельник "Рейнджерс" в гостях обыграли "Нью-Джерси" со счетом 5:3. Кравцов забросил свою шайбу, всего на его счету 9 матчей и 2 (1+1) очка.

"Я очень рад, что сегодня забил, - сказал Кравцов. - Это невероятное чувство, когда ты забрасываешь свою первую шайбу в НХЛ. Буду рассказывать своим детям об этом".

Нападающий рассказал, что постепенно адаптируется в НХЛ. "Я чувствую себя все лучше с каждым днем, - отметил Кравцов. - А еще с каждым днем прибавляется все больше уверенности. Стараюсь в каждом матче показывать свои самые лучшие качества".

Кравцов был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под общим девятым номером. С 2016 по 2019 год играл за челябинский "Трактор" и команды его системы. В сезоне-2019/20 выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Хартфорд Вулф Пэк", в 39 матчах набрав 15 (6+9) очков, после чего вернулся в "Трактор", с которым вылетел в первом раунде Кубка Гагарина текущего сезона. Затем хоккеист вернулся в "Рейнджерс".