Германские футбольная лига и футбольный союз поддержали УЕФА в споре вокруг Суперлиги

"Экономические интересы немногих топ-клубов в Англии, Италии и Испании не должны вести к отмене устоявшихся структур во всем европейском футболе", - заявил в понедельник журналистам глава DFL Кристиан Зайферт. По его мнению, "было бы безответственно" таким образом наносить ущерб национальным лигам.

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Германская футбольная лига (DFL) и Германский футбольный союз (DFB) выступили в поддержку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ситуации вокруг проекта Суперлиги и подвергли критике интересы клубов, которые выразили желание создать ее.

Замглавы DFB Роланд Кох со своей стороны подчеркнул, что "на 100% поддерживает позицию УЕФА". "Хватит значит хватит. Слишком долго мы наблюдали за действиями некоторых европейских крупных клубов", - говорится в его заявлении.

"Каждый клуб должен будет сам решать, останется ли он частью организованного на принципах солидарности футбола или хочет преследовать исключительно эгоистичные собственные интересы вне УЕФА и национальных ассоциаций", - отметили в Германском футбольном союзе.

Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира. УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.