FT: футбольная Суперлига обеспечит стабильный доход клубам-основателям

Каждая из команд-учредителей получит также, по данным издания, за участие в турнире от €100 до €350 млн.

Проект, поддерживаемый заемным финансированием в размере $6 млрд от американского банка JPMorgan, как ожидается, будет приносить ежегодную прибыль в размере €4 млрд за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок. Клубам ежегодно будет выплачиваться фиксированная сумма в размере €264 млн. JPMorgan от комментариев на этот счет отказался.

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Футбольная Суперлига, напоминающая по структуре "закрытые" североамериканские спортивные лиги, где владельцы франшиз получают надежную прибыль, а оценочная стоимость команд со временем неуклонно растет, обеспечит стабильные доходы 15 клубам-основателям. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times , которой удалось ознакомиться с документами нового турнира.

Кроме того, согласно пресс-релизу Суперлиги, клубам-основателям предоставят около €3,5 млрд для поддержки инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В новообразовании ожидают, что общие выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и превысят €10 млрд.

О создании футбольной Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". К ним, как полагают эксперты, могут присоединиться германские "Бавария" и "Лейпциг", а также португальский "Порту".

Турнир футбольной элиты

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах. Сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал - из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами турнира - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"). По словам Аньелли, создание нового турнира произошло "в критический момент [на фоне попыток реформировать европейские состязания], что позволило трансформировать европейскую конкуренцию, поставив любимую игру на устойчивую основу в долгосрочной перспективе".

Неприятие проекта

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

По мнению британского премьера Бориса Джонсона, подобные планы "нанесут большой ущерб футболу", он высказался в поддержку принятия футбольным руководством Европы решительных мер в отношении данного проекта. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что "приветствует позицию французских клубов", которые отказались участвовать в турнире. В заявлении организации болельщиков Football Supporters Europe говорится, что такое "закрытое соревнование станет последним гвоздем в крышку гроба европейского футбола, отказом от всего, что сделало его таким популярным и успешным".