AFP: минимум два клуба из Франции будут участвовать в Суперлиге каждый год

ТАСС, 19 апреля. Не менее двух французских клубов каждый год будут принимать участие в футбольной Суперлиге. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к клубам-основателям турнира.

Клубами-основателями нового соревнования стали английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

По информации источника, в Суперлигу может попасть победитель чемпионата Франции, а ежегодно в этом соревновании будут участвовать как минимум две французские команды.

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.