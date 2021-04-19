Российский футбольный союз не поддерживает создание Суперлиги

В воскресенье 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

ТАСС, 19 апреля. Идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям не только футбола, но и всего европейского сообщества. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Cуперлиги, - сказал Дюков. - Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного сообщества, но и всего европейского общества".

"Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии. Поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований", - добавил глава РФС.

Формат турнира

В число клубов-основателей Суперлиги вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Планируется, что в турнире будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал - из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

Клубы-основатели получат около €3,5 млрд для поддержки их планов инвестирования в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и составят более €10 млрд.