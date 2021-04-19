{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Российский футбольный союз не поддерживает создание Суперлиги

В воскресенье 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира
Глава РФС Александр Дюков Илья Питалев/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Илья Питалев/ТАСС

ТАСС, 19 апреля. Идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям не только футбола, но и всего европейского сообщества. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В воскресенье 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

На эту тему
Джонсон не исключил отмены госпомощи английским футбольным клубам, создавшим Суперлигу
Джонсон не исключил отмены госпомощи английским футбольным клубам, создавшим Суперлигу

"РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Cуперлиги, - сказал Дюков. - Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного сообщества, но и всего европейского общества".

"Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии. Поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований", - добавил глава РФС.

Формат турнира

В число клубов-основателей Суперлиги вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Планируется, что в турнире будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал - из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

Клубы-основатели получат около €3,5 млрд для поддержки их планов инвестирования в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и составят более €10 млрд.

Теги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
Лига чемпионов
СМИ: в основном раунде футбольной Лиги чемпионов с 2024 года будут играть 36 команд
Вместо группового этапа Союз европейских футбольных ассоциаций планирует ввести вариант так называемой швейцарской системы
СМИ: в основном раунде футбольной Лиги чемпионов с 2024 года будут играть 36 команд
Читать полностью