СМИ: Румменигге возглавил Ассоциацию европейских клубов вместо Аньелли

ТАСС, 19 апреля. Председатель правления германской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге стал президентом Ассоциации европейских клубов (ECA). Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Хосе дель Валле.

Ранее о создании футбольной Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами турнира - Аньелли и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед").

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

В связи с созданием футбольной Суперлиги все ее 12 основателей покинут Ассоциацию европейских клубов, которая категорически заявила о намерении продолжения сотрудничества с УЕФА. В связи с выходом 12 грандов из ассоциации Аньелли покинул пост ее президента.

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону.