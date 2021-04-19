Черчесов: создание футбольной Суперлиги негативно повлияет на сборные

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Появление футбольной Суперлиги негативно скажется на турнирах национальных команд. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, его комментарий приводит пресс-служба сборной России.

В воскресенье 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира. В число клубов-основателей вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

"Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не является новой. Смысл таких соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников, - сказал Черчесов. - Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон".

"В мировом футболе сложилась четкая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, футбольные клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить. Сборных изменения тоже коснутся, ведь топовые клубы практически на 100% укомплектованы игроками национальных команд. Мировую футбольную семью всегда отличало единство и консолидация, и сейчас очень важно сохранить эти принципы", - добавил он.

По словам тренера, предлагаемые изменения следует вносить исключительно в рамках существующей модели управления под контролем ФИФА и УЕФА. "В противном случае в футбольном сообществе произойдет раскол, от которого не выиграет никто", - подчеркнул он.

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. УЕФА и национальные чемпионаты выступают категорически против создания нового турнира. Клубам Суперлиги пригрозили исключением из национальных турниров, а также запретом на участие игроков в чемпионатах мира и Европы.