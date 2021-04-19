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Путин поздравил российских фигуристов с победой на командном чемпионате мира в Японии

Президент отметил мастерство, трудолюбие и сплоченность спортсменов, а также оценил заслуги их тренеров

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил фигуристов сборной России, которые выиграли общий зачет командного чемпионата мира (World Team Trophy) в японской Осаке. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Столь красивая, уверенная победа - заслуженная награда за ваше непревзойденное мастерство, потрясающее трудолюбие и сплоченность. И конечно, самые теплые слова признания - в адрес ваших тренеров и наставников", - отметил президент.

Глава государства назвал победу российских спортсменов триумфом и пожелал новых впечатляющих результатов.

В субботу сборная России впервые в истории выиграла общий зачет командного чемпионата мира. Сборная набрала 125 баллов, второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Сборную России представляли Елизавета Туктамышева (капитан команды), Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

World Team Trophy - коммерческий турнир, проводимый Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияФигурное катаниеКомандный чемпионат мира по фигурному катанию
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