Путин поздравил российских фигуристов с победой на командном чемпионате мира в Японии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил фигуристов сборной России, которые выиграли общий зачет командного чемпионата мира (World Team Trophy) в японской Осаке. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Время первых. Победные прокаты российских фигуристов на командном чемпионате мира

"Столь красивая, уверенная победа - заслуженная награда за ваше непревзойденное мастерство, потрясающее трудолюбие и сплоченность. И конечно, самые теплые слова признания - в адрес ваших тренеров и наставников", - отметил президент.

Глава государства назвал победу российских спортсменов триумфом и пожелал новых впечатляющих результатов.

В субботу сборная России впервые в истории выиграла общий зачет командного чемпионата мира. Сборная набрала 125 баллов, второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Сборную России представляли Елизавета Туктамышева (капитан команды), Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

World Team Trophy - коммерческий турнир, проводимый Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).