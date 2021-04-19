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Футбол в России

Футболист ЦСКА Марио Фернандес получил мышечную травму

Защитник не сыграл против "Сочи" 18 апреля, команда потерпела поражение

ТАСС, 19 апреля. Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес получил мышечную травму перед матчем 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" (1:2), сроки возвращения футболиста в общую группу будут определены позднее. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

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Фернандес не сыграл во встрече с "Сочи", которая прошла 18 апреля. Сообщается, что получивший травму по ходу первого тайма матча защитник Вадим Карпов также прошел медобследование, сроки его возвращения на поле будут определены позднее.

Фернандес провел в нынешнем чемпионате 21 игру и отметился одной результативной передачей. Карпов сыграл в 10 матчах и результативных действий не совершил.

Также сообщается, что полузащитники Бактиёр Зайнутдинов и Эмиль Бохинен продолжают работать по индивидуальной программе. У игрока сборной Казахстана выявлено повреждение приводящей мышцы, у норвежца - передней поверхности левого бедра. Индивидуально занимаются Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс.

ЦСКА 21 апреля в полуфинале Бетсити - Кубка России на выезде сыграет с московским "Локомотивом". В следующем туре чемпионата страны армейцы 25 апреля примут столичный "Спартак".

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