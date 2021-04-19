Грищук проиграл Алексеенко на шахматном турнире претендентов

Ранее в понедельник россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири. В других партиях восьмого тура американец Фабиано Каруана победил белыми француза Максима Вашье-Лаграва, два китайских гроссмейстера Ван Хао и Динь Лижэнь сыграли вничью.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. После восьми туров лидирует Непомнящий (5 очков). Следом идут Каруана и Вашье-Лаграв (по 4,5). Далее располагаются Гири (4), Ван Хао (4), Алексеенко (3,5), Грищук (3,5) и Дин Лижэнь (3).

В девятом туре, который пройдет во вторник, Грищук встретится с Непомнящим, Алексеенко - с Каруаной. В двух других партиях Гири сыграет с Ван Хао, а Дин Лижэнь - с Вашье-Лагравом.

Второй круг завершится 27 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у лидеров окажутся равными, 28 апреля пройдет тай-брейк.

Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.