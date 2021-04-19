Непомнящий сыграл вничью с Гири на турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири в партии восьмого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В другой партии китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь сыграли вничью.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник.

В марте 2020 года участники успели провести все партии первого круга. Непомнящий вышел на первое место, набрав 5 очков после восьми партий. Второе место занимает француз Максим Вашье-Лаграв (4,5 очка после 7 партий), за ними идут Гири (4), Ван Хао (4), американец Фабиано Каруана (3,5; 7 партий), россиянин Александр Грищук (3,5; 7 партий), Дин Лижэнь (3) и россиянин Кирилл Алексеенко (2,5; 7 партий).

Второй круг завершится 27 апреля. Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.