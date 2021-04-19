Болельщики лондонского "Арсенала" призвали владельца продать клуб после создания Суперлиги

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Болельщики английского футбольного клуба "Арсенал" вывесили в понедельник напротив домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне баннер с призывом к владельцу команды американскому бизнесмену Стэну Кронке продать ее, поскольку они недовольны решением руководства участвовать в создании Суперлиги.

"Позор клубу. Покойся с миром, "Арсенал". 1886-2021 (годы существования команды по настоящее время - прим. ТАСС). Кронке должен уйти", - гласит плакат поклонников клуба, вывешенный у входа на стадион. Ранее несколько объединений болельщиков "Арсенала" в социальных сетях выразили возмущение тем, что руководство команды приняло непосредственное участие в создании Суперлиги, которая, по их словам, "убивает дух футбола", так как предполагает образование "закрытой лиги для избранных".

Об учреждении нового турнира в ночь с воскресенья на понедельник объявили 12 европейских топ-клубов. Это английские "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Челси", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальные чемпионаты выступают против создания Суперлиги, участникам пригрозили исключением из состава национальных турниров, а их игрокам могут запретить играть на чемпионатах мира и Европы.

Американцу Кронке принадлежит более 97% акций "Арсенала". Он получил почти полный контроль над клубом после приобретения 30-процентной доли у российского бизнесмена Алишера Усманова в 2018 году. Сообщалось, что сумма сделки составила 600 млн фунтов. Кроме того, 73-летний Кронке является владельцем команды "Денвер" Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также клуба "Колорадо" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).