"Эта идея противоречит базовым ценностям футбола". Мировое сообщество о создании Суперлиги

Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира, однако УЕФА, ФИФА, руководство многих национальных федераций и чемпионатов, а также известные политики, тренеры и футболисты выступили против этой инициативы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двенадцать европейских топ-клубов в понедельник объявили о создании футбольной суперлиги. В число основателей нового турнира вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран быстро отреагировали на инициативу и осудили создание Суперлиги. "Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы - УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран - будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивный принцип, другого варианта быть не может", - говорится в совместном заявлении УЕФА и национальных федераций.

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Кроме того, УЕФА выразил благодарность клубам, отказавшимся участвовать в новом проекте, "особенно командам из Франции и Германии". Позднее президент УЕФА Александер Чеферин в эфире телеканала Sky Sport Italia сообщил о том, что УЕФА не допустит игроков клубов - участников Суперлиги к матчам за национальные сборные на чемпионатах Европы и мира. Международная федерация футбола (ФИФА) также выступила против создания Суперлиги. "ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур. ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, участвующие в горячих дискуссиях, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо футбола, в духе солидарности и честной игры. ФИФА, конечно же, сделает все необходимое, чтобы способствовать гармоничному продвижению вперед в общих интересах футбола", - говорится в сообщении федерации. "Россия в Суперлигу просто не будет попадать" Российская премьер-лига (РПЛ) не поддерживает создание футбольной Суперлиги, поскольку это противоречит базовым ценностям футбола, о чем заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. "РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги, - сказал Прядкин, которого цитирует пресс-служба лиги. - Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон". Прядкин отметил, что РПЛ выступает "за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему".

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, что создание Суперлиги в первую очередь негативно отразится на европейском футболе. "[На чемпионате России] никак не отразится, поскольку ни одной нашей команды не предвидится в Суперлиге, - ответил Колосков на вопрос ТАСС. - То, что у нас есть лучшее, останется у нас. Также не думаю, что в будущем наши клубы попадут в Суперлигу. Дело в том, что ситуация не новая, она обсуждается на протяжении примерно 10 лет". Он отметил, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих наличием "реальной опубликованной структуры о проведении соревнования и принципах отбора". Бывший тренер московского ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что создание Суперлиги может привести к тому, что интерес к футболу во многих странах начнет падать. "Я отношусь к этому решению крайне отрицательно. На протяжении последних десятилетий была выработана хорошая система международных игр - в Кубке европейских чемпионов играли только победители национальных турниров, команды, занявшие со второго по четвертое места, играли в Кубке УЕФА, а победители национальных кубковых чемпионатов играли в Кубке обладателей кубков, в котором в свое участвовали киевское и тбилисское "Динамо", становившиеся победителями турнира. После этого произошла реорганизация, сделали Лигу чемпионов и Лигу Европы, два этих турнира, на мой взгляд, вполне себя оправдали, поэтому я считаю, что нет смысла что-то менять".

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин также выразил негативное отношение к данной инициативе. "Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 млрд, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение. На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе, - сказал Семин ТАСС. - Думаю, что УЕФА примет свое решение. В определении этой лиги нет спортивного принципа". Российский футбольный союз (РФС) в лице президента организации Александра Дюкова выразил поддержку позиции УЕФА и заявил, что идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям не только футбола, но и всего европейского сообщества. "РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Cуперлиги, - сказал Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. - Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного сообщества, но и всего европейского общества. "Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии. Поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований", - добавил Дюков. Власти Великобритании и Еврокомиссия выступили против Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что власти королевства могут обязать футбольные клубы "Арсенал" и "Тоттенхэм", участвующие в создании Суперлиги, досрочно вернуть заемные средства, взятые ими от Банка Англии в условиях пандемии коронавируса. "Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что эта идея не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас, - сказал журналистам. - Я не думаю, что это хорошие новости для фанатов и самого футбола в стране. Эти команды должны сохранить связь со своими болельщиками, со своим городом".

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В поддержку УЕФА выступили также Германская футбольная лига (DFL) и Германский футбольный союз (DFB). Они подвергли критике интересы клубов, выразивших желание создать турнир. "Экономические интересы немногих топ-клубов в Англии, Италии и Испании не должны вести к отмене устоявшихся структур во всем европейском футболе", - заявил журналистам глава DFL Кристиан Зайферт. Замглавы DFB Роланд Кох со своей стороны подчеркнул, что "на 100% поддерживает позицию УЕФА". "Хватит значит хватит. Слишком долго мы наблюдали за действиями некоторых европейских крупных клубов", - говорится в его заявлении. "Каждый клуб должен будет сам решать, останется ли он частью организованного на принципах солидарности футбола или хочет преследовать исключительно эгоистичные собственные интересы вне УЕФА и национальных ассоциаций", - отметили в Германском футбольном союзе. В Еврокомиссии также раскритиковали идею создания Суперлиги, отметив, что в Европе "нет места для богатых и влиятельных клубов, которые хотят порвать с принципами, за которые борются футбольные ассоциации". "Мы должны защищать основанную на наших ценностях европейскую модель спорта, базирующуюся на разнообразии и инклюзивности. Универсальность, всеобщая вовлеченность и разнообразие - вот ключевые принципы европейского спорта и европейского образа жизни", - написал в Twitter заместитель председателя Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас. "Создание Суперлиги перечеркивает надежды болельщиков" Суперлига уже выслала пригласительные письма некоторым клубам, в понедельник президент португальского футбольного клуба "Порту" Пинту да Кошта ответил на него отказом. "Совместно с Португальской федерацией футбола мы выступаем против соревнований [Суперлиги], будучи частью УЕФА, мы не можем участвовать в чем-то, что противоречит правилам", - сказал да Кошта, которого цитирует газета Record. Также против Суперлиги выступили некоторые итальянские клубы. В частности "Аталанта", "Верона" и "Кальяри" высказались за исключение "Ювентуса", "Милана" и "Интера" из участников Серии А (высший дивизион чемпионата Италии), о чем сообщил портал Goal.com со ссылкой на издание La Repubblica.

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