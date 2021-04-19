{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Клопп заявил, что футбольная Суперлига нужна только для зарабатывания денег

Тренер "Ливерпуля" отметил, что понимает гнев фанатов, которые выступают против нового турнира
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 19 апреля. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что единственной целью создания Суперлиги является зарабатывание денег. Комментарий Клоппа приводит итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на телеканал BBC.

На эту тему
Болельщики лондонского "Арсенала" призвали владельца продать клуб после создания Суперлиги
Болельщики лондонского "Арсенала" призвали владельца продать клуб после создания Суперлиги

В ночь на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

"Это сложно, люди недовольны, а я не участвую [в принятии решений]. Моей целью всегда было попасть в Лигу чемпионов. Помните: самые важные части клуба - это болельщики и команда. И мы должны убедиться, что этому ничто не помешает", - сказал Клопп.

"Я понимаю гнев фанатов и не знаю, почему это сделали 12 клубов. Речь идет только о деньгах и ни о чем больше", - добавил главный тренер "Ливерпуля".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, три из которых пока не названы, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону.

Теги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
Филатов: пока сложно понять, в какой форме Непомнящий подошел к турниру претендентов
В первом туре после возобновления турнира российский шахматист сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов
Филатов: пока сложно понять, в какой форме Непомнящий подошел к турниру претендентов
Читать полностью