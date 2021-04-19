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Филатов: пока сложно понять, в какой форме Непомнящий подошел к турниру претендентов

В первом туре после возобновления турнира российский шахматист сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Старт второго круга турнира претендентов не ответил на вопрос, в какой форме подошел к нему российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Непомнящий сыграл вничью с Гири на турнире претендентов

В понедельник российский гроссмейстер Александр Грищук черными фигурами проиграл соотечественнику Кириллу Алексеенко в партии восьмого тура турнира претендентов. Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири.

"На турнире претендентов случилось много сюрпризов в первый день, - признался Филатов. - Видно, что наш молодой шахматист, одержавший первую победу в своей карьере на турнире претендентов, много трудился и работал во время перерыва, связанного с пандемией".

"Что касается Непомнящего, то пока судить рано. Ян сделал банальную ничью, и пока сложно понять, в какой он форме", - добавил Филатов.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. После восьми туров лидирует Непомнящий (5 очков). Следом идут американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5). Далее располагаются Гири (4), китаец Ван Хао (4), Алексеенко (3,5), Грищук (3,5) и китаец Дин Лижэнь (3).

В девятом туре, который пройдет во вторник, Грищук встретится с Непомнящим, Алексеенко - с Каруаной, Гири - с Ван Хао, Дин Лижэнь - с Вашье-Лагравом.

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Филатов, Андрей Васильевич
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