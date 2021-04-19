Алексеенко считает, что образовавшаяся из-за пандемии пауза в шахматах пошла ему на пользу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко считает, что перерыв между первой и второй частями турнира претендентов, который образовался из-за пандемии, пошел ему на пользу. Об этом он сообщил журналистам.

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Турнир претендентов возобновился в Екатеринбурге в понедельник. В партии восьмого тура Алексеенко белыми фигурами победила соотечественника Александра Грищука.

"Пауза пошла мне на пользу", - сказал Алексеенко, уточнив, что в пандемию он закончил университет, получил водительские права, а также занимался шахматами, смотрел фильмы и читал книги.

Алексеенко отметил, что он доволен победой, но впереди еще шесть партий, поэтому необходимо оставаться сосредоточенным.

После восьми туров лидирует россиянин Ян Непомнящий (5 очков). Следом идут американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5). Далее располагаются представитель Нидерландов Аниш Гири (4), китаец Ван Хао (4), Алексеенко (3,5), Грищук (3,5) и китаец Дин Лижэнь (3).

В девятом туре, который пройдет во вторник, Грищук встретится с Непомнящим, Алексеенко - с Каруаной, Гири - с Ван Хао, Дин Лижэнь - с Вашье-Лагравом.