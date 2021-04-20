Глава футбольной Суперлиги Перес назвал абсурдным новый формат Лиги чемпионов

ТАСС, 20 апреля. Изменения формата проведения футбольной Лиги чемпионов, которые вступят в силу с 2024 года, являются абсурдными. Об этом заявил президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо .

19 апреля пресс-служба УЕФА сообщила, что с 2024 года состав участников основного раунда Лиги чемпионов будет расширен с 32 до 36 команд. Вместо группового этапа УЕФА планирует ввести вариант так называемой швейцарской системы. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде.

"Новый формат Лиги чемпионов на 2024 год - это что-то абсурдное, - сказал Перес. - Если они хотят ждать столько времени, то пусть ждут. Мы не будем этого делать, потому что нам нужна Суперлига".

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

"Она создана не для богатых, а чтобы спасти футбол. Если так будет продолжаться, то к 2024 году мы умрем. Это единственный путь спасти все клубы: маленькие, средние и большие", - добавил Перес.