Главный тренер "Каролины" Бриндамор прокомментировал игру хоккеиста Свечникова

ТАСС, 20 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Андрей Свечников показывает отличный хоккей на протяжении всего сезона. Такое мнение высказал главный тренер команды Род Бриндамор, комментарий которого приводится на официальном сайте НХЛ.

В ночь с понедельника на вторник "Каролина" потерпела поражение от "Тампы" в овертайме со счетом 2:3, Свечников забросил одну шайбу. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, забил 13 голов и отдал 19 голевых передач.

"Он здорово играет на протяжении всего года. Я знаю, что многие его судят, да и он сам тоже, что не всегда получается забросить шайбу, но, поймите, вы не можете это контролировать, - сказал Бриндамор. - Я надеюсь, что он расслабится и продолжит показывать отличную игру".

Свечникову 21 год, в 2018 году он был выбран в первом раунде драфта под общим вторым номером "Каролиной". Всего на счету россиянина 194 матча в НХЛ, 57 шайб и 73 голевые передачи.