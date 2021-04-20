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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Дэвид Бекхэм раскритиковал создание футбольной Суперлиги

Знаменитый в прошлом футболист отметил, что футбольным болельщикам нужны соревнования, основанные на заслугах

ТАСС, 20 апреля. Футбольным болельщикам нужны соревнования, которые основаны на заслугах, а если не защищать эти ценности, то любимая игра может оказаться в опасности. Такое мнение о создании Суперлиги высказал владелец американского клуба "Интер Майами", бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм, комментарий которого приводит "Газета.ру" со ссылкой на его страницу в Instagram.

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В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

"Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь, я любил футбол, когда был маленьким ребенком, как фанат, и я остаюсь фанатом сейчас. Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш вид спорта без болельщиков - ничто, - сказал Бекхэм. - Футбольным болельщикам нужны соревнования, основанные на заслугах, однако, если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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