Бах: желание дохода некоторых клубов ставит под удар главные ценности спорта

"Сейчас европейская модель спорта находится под угрозой, главные ценности находятся под ударом желания дохода некоторых, игнорирования всех ценностей и главное - социальной роли чистого спорта, - сказал Бах. - Если к спорту применять только экономический подход, то его социальная роль будет навсегда потеряна, в посткоронавирусную эру это невозможно и недопустимо. МОК будет продолжать поддерживать социальную роль спорта и делать мир лучше при помощи спорта".

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.