Бах: желание дохода некоторых клубов ставит под удар главные ценности спорта

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Желание дохода некоторых клубов ставит под удар главные ценности европейской модели спорта. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Заседание конгресса УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтрё.
"Сейчас европейская модель спорта находится под угрозой, главные ценности находятся под ударом желания дохода некоторых, игнорирования всех ценностей и главное - социальной роли чистого спорта, - сказал Бах. - Если к спорту применять только экономический подход, то его социальная роль будет навсегда потеряна, в посткоронавирусную эру это невозможно и недопустимо. МОК будет продолжать поддерживать социальную роль спорта и делать мир лучше при помощи спорта".
В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.