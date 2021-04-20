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Олимпиада в Токио

МОК будет перенимать опыт чемпионата Европы по футболу при проведении Олимпиады

По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, УЕФА показывает способность справляться с испытаниями, в том числе с безопасной организацией мероприятий
Глава МОК Томас Бах Behrouz Mehri/AP
Описание
Глава МОК Томас Бах
© Behrouz Mehri/AP

ТАСС, 20 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) планирует следить за проведением чемпионата Европы по футболу с целью перенять опыт борьбы с коронавирусом перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом на заседании конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил президент МОК Томас Бах.

Заседание конгресса проходит во вторник в швейцарском Монтрё.

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"УЕФА показывает способность справляться с испытаниями, в том числе с безопасной организацией мероприятий, во время пандемии вы провели тысячи футбольных матчей на континенте. Здоровье и безопасность всех участников - наши общие главные приоритеты, - сказал Бах. - Мы будем пристально следить за Евро и перенимать опыт по борьбе с коронавирусом, учитывая предстоящую Олимпиаду в Токио. И мы уверены, что даже в нынешних условиях международные соревнования могут быть проведены".

"Игры в Токио отправят сильное послание надежды миру. Олимпиада будет светом в темноте, где мы все еще находимся, и футбол сыграет важную роль, - заявил Бах. - Турнир начнется даже за несколько дней до открытия, так что футбол первым пошлет свет в тоннель тьмы. Поэтому благодарю ФИФА и УЕФА за проявление солидарности в тяжелые времена".

"Коронавирус показал, что нужна большая солидарность, как среди обществ, так и внутри них. И в этом спорт играет важную роль", - добавил он.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Олимпиада в Токио
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