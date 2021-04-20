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Футбол в России

"Ростов" выступил в поддержку руководства судейского комитета РФС

В понедельник Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" выступил в поддержку главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца. Об этом сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

В понедельник Хачатурянц сообщил ТАСС, что судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе.

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"Футбольный клуб "Ростов" выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жесткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов, - говорится в сообщении на сайте команды. - Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий, их нельзя исправить за один день, прогресс в решении этих проблем мы видим, поэтому и доверяем".

Вилкову 41 год, он обслуживал матчи чемпионата России в качестве главного арбитра с 2010 года. В ноябре 2019 года Вилков был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0) соответственно.

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