Чеферин: Евро-2020 станет отличной возможностью показать, что Европа пережила пандемию

ТАСС, 20 апреля. Чемпионат Европы по футболу станет отличной возможность показать, что Европа пережила пандемию коронавируса. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин за заседании конгресса УЕФА.
Заседание конгресса проходит во вторник в швейцарском Монтрё.
"Мы готовы к предстоящим испытаниям, - сказал Чеферин. - Чемпионат Европы станет отличной возможностью показать, что Европа вернулась, празднует жизнь и пережила пандемию. Я уверен, что все будет великолепно, так как мы играем с августа и 95% игр матчей прошло без каких-то проблем - это похоже на чудо. Думаю, что большая часть болельщиков в июне будет уже вакцинирована, на турнире будут проводиться все необходимые тесты и организованы медицинские меры".
"Я хочу поблагодарить лидеров европейских стран, где будет проходить турнир, за невероятную поддержку", - добавил президент УЕФА.
Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля.