Ждать до пятницы. Исполком УЕФА отложил решение по трем городам Евро-2020

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принял окончательное решение по утверждению Бильбао, Мюнхена и Дублина в качестве городов, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы. В понедельник исполкому было представлено несколько вариантов проведения матчей в этих городах, комитет поручил администрации УЕФА подготовить конкретные предложения для принятия решения 23 апреля.
Ранее власти Дублина и Мюнхена сообщили, что не могут гарантировать допуск зрителей на стадионы в условиях пандемии. У Бильбао та же проблема, однако Федерация футбола Испании предложила в качестве замены Севилью.
Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.
На данный момент утверждены девять городов. В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%. При этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу, то Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун.
Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, при этом столицы Нидерландов, Румынии и Дании сохраняют возможность ее расширить в конце этого месяца. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и игры 1/8 финала. Оргкомитет английской части Евро рассчитывает увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.
Петербург может принять больше игр
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин в разговоре с ТАСС не исключил, что Санкт-Петербург может принять дополнительные матчи, если Бильбао, Мюнхену и Дублину откажут в проведении.
"Рассматривается ли вариант с Москвой или Санкт-Петербургом? Не хочется участвовать в распространении слухов, рассматривают все варианты, - сказал Сорокин. - Поскольку мы находимся в числе стран, которые подтвердили 50 процентов посещаемости, конечно, речь может идти о нас тоже. Не исключено перераспределение матчей".
В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала (2 июля).
Форматы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Состав участников Лиги чемпионов будет расширен с 32 до 36 команд с 2024 года. Изменение формата произошло впервые с 2003 года. Все команды будут объединены в одну таблицу вместо восьми групп. Предполагается, что клубы сыграют по десять матчей (по пять дома и на выезде) против разных соперников. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание в эту стадию в стыковых матчах.
Отмечается, что одно из четырех дополнительных мест в основном турнире Лиги чемпионов получит команда, занявшая третье место в чемпионате, занимающем пятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Еще одна дополнительная путевка будет разыгрываться в чемпионском пути квалификации. Оставшиеся два места получат команды, имеющие самый высокий рейтинг УЕФА за последние пять лет, из числа тех, что не квалифицировались в основной этап Лиги чемпионов, но пробились в квалификацию Лиги чемпионов, либо основную часть Лиги Европы или Лиги конференций.
Также изменения коснутся форматов Лиги Европы и нового турнира - Лиги конференций. В соревнованиях будут выступать по 32 команды, матчи будут проводиться по тому же принципу, что и в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы - по восемь игр, в Лиге конференций - по шесть. Количество участников основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций при условии дальнейших договоренностей может быть увеличено до 36.
Кроме того, УЕФА определил города, в которых пройдут юношеские и юниорские чемпионаты Европы до 2025 года. России ни один из турниров не достался.
Также исполком УЕФА утвердил новый регламент и схему распределения финансов в женской Лиге чемпионов на период с 2021 по 2025 год.