Ждать до пятницы. Исполком УЕФА отложил решение по трем городам Евро-2020

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принял окончательное решение по утверждению Бильбао, Мюнхена и Дублина в качестве городов, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы. В понедельник исполкому было представлено несколько вариантов проведения матчей в этих городах, комитет поручил администрации УЕФА подготовить конкретные предложения для принятия решения 23 апреля.

Ранее власти Дублина и Мюнхена сообщили, что не могут гарантировать допуск зрителей на стадионы в условиях пандемии. У Бильбао та же проблема, однако Федерация футбола Испании предложила в качестве замены Севилью.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.

На данный момент утверждены девять городов. В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%. При этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу, то Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун.

Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, при этом столицы Нидерландов, Румынии и Дании сохраняют возможность ее расширить в конце этого месяца. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и игры 1/8 финала. Оргкомитет английской части Евро рассчитывает увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.

Петербург может принять больше игр

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин в разговоре с ТАСС не исключил, что Санкт-Петербург может принять дополнительные матчи, если Бильбао, Мюнхену и Дублину откажут в проведении.