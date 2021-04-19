УЕФА перенес вопрос об организаторах чемпионата Европы до 23 апреля

ТАСС, 19 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит окончательный список городов - организаторов чемпионата Европы 23 апреля. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит Agence France-Presse .

"Мы отложили окончательное решение до пятницы, до завершения консультаций с тремя городами, которые могут быть исключены", - сказал Чеферин.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Ранее девять городов (Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим) подтвердили готовность принять игры турнира со зрителями. Для УЕФА неприемлем вариант проведения матчей без болельщиков. Под вопросом остается участие в Евро Мюнхена, Дублина и Бильбао.

На текущий момент самую большую квоту для зрителей предоставляют Санкт-Петербург и Баку - 50% с возможностью расширения в дальнейшем.

Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.