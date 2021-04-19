Сорокин не стал исключать, что Петербург может принять больше четырех матчей Евро-2020

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Дублин лишится статуса города - организатора Евро, поскольку Футбольная ассоциация Ирландии не может гарантировать проведение матчей со зрителями. УЕФА рассматривает альтернативные стадионы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Ранее оргкомитет российской части чемпионата Европы принял решение, согласно которому в Санкт-Петербурге разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля.

"Рассматривается ли вариант с Москвой или Санкт-Петербургом? Не хочется участвовать в распространении слухов, рассматривают все варианты, - сказал Сорокин. - Поскольку мы находимся в числе стран, которые подтвердили 50 процентов посещаемости, поэтому, конечно, речь может идти о нас тоже".

Сорокин отметил, что решение по городам-организаторам должны принять в пятницу. "Каждое следующее новое затмевает предыдущее, такая сейчас обстановка здесь, в целом, конечно, обсуждение на полях исполкома и конгресса связано с Суперлигой, это сейчас пока основная новость, - подчеркнул Сорокин. - Но и Евро не отстает, на исполкоме выступление администрации УЕФА было сказано, что есть определенные сомнения по поводу трех городов. У них еще есть [время] на подтверждение или отсутствия такого до конца недели, за эту неделю все должно решиться, то есть окончательное решение договорились принять в пятницу, до этого администрация УЕФА проработает все варианты, не исключено перераспределение матчей".

Матчи чемпионата Европы запланированы в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала 2 июля.