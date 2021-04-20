СМИ: один из английских клубов рассматривает возможность выхода из Суперлиги

ТАСС, 20 апреля. Один из английских клубов рассматривает возможность выхода из состава участников футбольной Суперлиги из-за негативной реакции со стороны болельщиков. Об этом сообщает газета Times.

По информации издания, руководство одного из английских клубов провело экстренное совещание в связи с больших количеством негативных отзывов болельщиков из-за создания Суперлиги, на котором, в частности, обсуждался вопрос о том, в каком направлении стоит развивать клуб.