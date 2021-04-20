СМИ: один из английских клубов рассматривает возможность выхода из Суперлиги

ТАСС, 20 апреля. Один из английских клубов рассматривает возможность выхода из состава участников футбольной Суперлиги из-за негативной реакции со стороны болельщиков. Об этом сообщает газета Times.
По информации издания, руководство одного из английских клубов провело экстренное совещание в связи с больших количеством негативных отзывов болельщиков из-за создания Суперлиги, на котором, в частности, обсуждался вопрос о том, в каком направлении стоит развивать клуб.
В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.