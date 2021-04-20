Английская премьер-лига заявила, что будет препятствовать развитию Суперлиги

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Среди них английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал". АПЛ созвала экстренное совещание 14 оставшихся клубов турнира.

ТАСС, 20 апреля. Английская премьер-лига (АПЛ) рассмотрит все варианты, чтобы помешать развитию футбольной Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Премьер-лига, наряду с Футбольной ассоциацией Англии, сегодня встретилась с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия организации Суперлиги. 14 клубов на заседании единогласно и энергично отвергли планы проведения турнира", - говорится в сообщении.

"Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать Суперлиге прогрессировать, а также привлечь вовлеченных акционеров к ответственности в соответствии с внутренними правилами. Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы защитить наилучшие интересы игры и призвать клубы, участвующие в предлагаемом соревновании, немедленно прекратить это участие", - отмечается в заявлении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.