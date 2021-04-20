Еще семь хоккеистов вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира

ТАСС, 20 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею дополнительно вызвал семь игроков для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В состав команды приглашены нападающие казанского "Ак Барса" Илья Сафонов, ярославского "Локомотива" Артем Ильенко, санкт-петербургского СКА Владислав Цицюра и Павел Кукштель, московского "Динамо" Владислав Ефремов, клуба "Русские Витязи" Кирилл Кондырев, а также защитник СКА Кирилл Кирсанов.

Российские хоккеисты проведут домашние матчи Евровызова против команды Белоруссии в рамках подготовки к чемпионату мира. Обе встречи состоятся на московской "ВТБ-Арене" 23 апреля (начало - 18:00 мск) и 24 апреля (14:00 мск).

3 мая стартует третий цикл подготовки национальной сборной к чемпионату мира. 9 мая, в День Победы, сборная России посетит парк "Патриот" и военный аэродром в Кубинке. После тренировочного сбора в Новогорске 10 мая команда вылетит в Прагу, где примет участие в четвертом этапе Евротура - Чешских играх, а 16 мая из Праги команда России отправится в Ригу, где пройдет пятидневный карантин перед стартом чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.