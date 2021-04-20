Чернышенко и Азеведо обсудили подготовку к чемпионату мира по волейболу в России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с генеральным директором Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, посвященную вопросам подготовки к чемпионату мира 2022 года в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чернышенко.

Встреча была приурочена к первому инспекционному визиту FIVB, который проходит с 19 по 23 апреля. В мероприятии приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов.

"У нас получилась очень продуктивная встреча с FIVB. Мы отмечаем существенный прогресс в подготовке чемпионата мира по волейболу, который примут десять российских городов", - отметил Чернышенко.

"Могу высоко оценить итоги сегодняшней встречи в правительстве, - сказал Азеведо. - Мы ведем тесный диалог с WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС), но важно продолжать комплексную подготовку чемпионата мира. Очевидно, что Россия справляется с поставленными задачами быстро и профессионально, держит руку на пульсе в работе по всем направлениям. Мы следим за прогрессом с осторожным оптимизмом".

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.