Судейская комиссия единогласно признала две ошибки Вилкова в матче "Локомотив" - "Ростов"

ТАСС, 20 апреля. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно решила, что арбитр Михаил Вилков допустил две ошибки в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ростов". Об этом сообщил председатель комиссии Ашот Хачатурянц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В понедельник Хачатурянц сообщил ТАСС, что Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Это решение было принято после матча 26-го тура "Локомотив" - "Ростов" (4:1), по итогам которого к судье были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.

"Эксперты определили, что судья ошибся, итог голосования - 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти. Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник "Ростова" в момент контакта стоял на двух ногах", - сказал Хачатурянц.

"Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу. Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок "Локомотива". Штрафной удар следовало назначить в пользу "Ростова", - добавил он.