Луонго будет генеральным менеджером сборной Канады на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 20 апреля. Двукратный олимпийский чемпион Роберто Луонго назначен генеральным менеджером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Сообщается, что Луонго будет руководить всеми хоккейными операциями, включая подбор персонала и игроков. Вместе с Луонго в группу управления войдут двукратный чемпион мира Шейн Доун и Скотт Сэлмонд.

Луонго в составе сборной Канады становился победителем Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, также в его активе две победы на чемпионатах мира (2003, 2004) и серебряная медаль турнира (2005).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.