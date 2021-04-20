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ЧМ по хоккею в Риге

Луонго будет генеральным менеджером сборной Канады на чемпионате мира по хоккею

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге

ТАСС, 20 апреля. Двукратный олимпийский чемпион Роберто Луонго назначен генеральным менеджером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Сообщается, что Луонго будет руководить всеми хоккейными операциями, включая подбор персонала и игроков. Вместе с Луонго в группу управления войдут двукратный чемпион мира Шейн Доун и Скотт Сэлмонд.

Луонго в составе сборной Канады становился победителем Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, также в его активе две победы на чемпионатах мира (2003, 2004) и серебряная медаль турнира (2005).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

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ЧМ по хоккею в Риге
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