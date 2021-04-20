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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Шахиев стал победителем чемпионата Европы

22-летний россиянин в финале оказался сильнее Кшиштофа Беньковского из Польши

ТАСС, 20 апреля. Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Польше.

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В финальной схватке 22-летний россиянин победил Кшиштофа Беньковского из Польши. Бронзовые награды достались азербайджанцу Али Рахимзаде и Максиму Сакулцану из Молдавии.

Шахиев является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.

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