Россия снова получила право голоса. Дюков вошел в исполком УЕФА по итогам конгресса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главным событием по итогам завершившегося в швейцарском Монтрё конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стало избрание нового состава исполкома, куда вошел и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. В последний раз Россию с правом голоса в руководящем органе организации представлял Сергей Фурсенко, чьи полномочия истекли в начале 2015 года.

Сорокин считает, что результат выборов в исполком УЕФА говорит о доверии к России

Кандидатура Дюкова была выдвинута исполкомом РФС в середине декабря. Из 55 делегатов конгресса УЕФА за него проголосовали 50 человек. Такой результат член исполкома от Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин назвал очень хорошим. "Ему предстоит столкнуться со всеми аспектами представительства России в исполкоме УЕФА: участвовать в заседаниях, определять стратегии развития европейского футбола, который сейчас переживает достаточно динамичные изменения", - сказал Сорокин ТАСС.

Важно то, что Дюков, имея право голоса, сможет в течение четырех лет в том числе и лоббировать российские интересы. Этого не было с марта 2015 года, когда Фурсенко после истечения полномочий сменил на тот момент министр спорта и президент РФС Виталий Мутко. Он тогда права голоса не имел, поскольку одновременно находился в исполкоме ФИФА.

Дюков рассказал, что разделяет приоритеты УЕФА в виде повышения массовости, сбалансированности соревнований и инклюзивности. "В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола", - приводит его слова пресс-служба РФС.

Помимо Дюкова, на включение в исполком претендовали еще восемь человек. Больше него голосов набрали только руководители своих национальных федераций итальянец Габриэле Гравина и швед, вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон. При этом Дюков обошел даже англичанина Дэвида Гилла, набравшего 48 голосов. Из девяти претендентов не вошел в состав исполкома руководитель бельгийской ассоциации Мехди Байят.

Чеферин против жадных людей

Выступления руководителей Международного олимпийского комитета (МОК), ФИФА и УЕФА были посвящены, в основном, теме последних дней, связанной с объявлением о создании европейской Суперлиги. Никаких разногласий в этом плане между ними не было - и Томас Бах, и Джанни Инфантино поддержали главу УЕФА Александера Чеферина, накануне выступившего против демарша топ-клубов Европы.

"Сейчас европейская модель спорта находится под угрозой, главные ценности находятся под ударом желания дохода некоторых, игнорирования всех ценностей и главное - социальной роли чистого спорта, - отметил Бах. - Если к спорту применять только экономический подход, то его социальная роль будет навсегда потеряна, в посткоронавирусную эру это невозможно и недопустимо. МОК будет продолжать поддерживать социальную роль спорта и делать мир лучше при помощи спорта".