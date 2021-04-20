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Турнир претендентов по шахматам

Вашье-Лаграв надеется, что сыграет в Екатеринбурге партию, которой полностью будет доволен

В партии девятого тура турнира претендентов француз сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв надеется сыграть на турнире претендентов в Екатеринбурге партию, которой будет полностью доволен. Об этом он сообщил журналистам.

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Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. В партии девятого тура во вторник Вашье-Лаграв черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

"Эта партия точно не войдет в список моих лучших партий. Если бы я проиграл вторую партию подряд после такой долгой сложной борьбы, я бы выпал из шансов на победу в турнире. После этой ничьей я сохраняю шансы, но хотелось бы, чтобы у меня мозг все-таки включился, и я мог сыграть партию, которой был бы доволен от начала до конца", - сказал Вашье-Лаграв.

Второй круг завершится 27 апреля. В случае необходимости 28 апреля пройдет тай-брейк.

Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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