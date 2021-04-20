Эд Вудворд покинет пост исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" в конце 2021 года

ТАСС, 20 апреля. Исполнительный директор английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд покинет клуб в конце 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" первым из основателей Суперлиги объявил о выходе из ее состава

"Я очень горжусь тем, что служил "Манчестер Юнайтед", для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе в течение последних 16 лет", - сказал Вудворд.

Вудворд работает в "Манчестер Юнайтед" с 2005 года, в 2012 году он стал исполнительным директором клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что грядущий уход Вудворда связан с провалом проекта Суперлиги, о создании которой 12 клубов, в число которых вошел "Манчестер Юнайтед", объявили в понедельник. Однако в сообщении "Манчестер Юнайтед" не говорится о причинах ухода Вудворда. Во вторник сообщалось, что представители 12 клубов - основателей Суперлиги проведут встречу, чтобы объявить о роспуске проекта.