{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Эд Вудворд покинет пост исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" в конце 2021 года

Это может быть связано с неудавшимся проектом Суперлиги

ТАСС, 20 апреля. Исполнительный директор английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд покинет клуб в конце 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

На эту тему
"Манчестер Сити" первым из основателей Суперлиги объявил о выходе из ее состава
"Манчестер Сити" первым из основателей Суперлиги объявил о выходе из ее состава

"Я очень горжусь тем, что служил "Манчестер Юнайтед", для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе в течение последних 16 лет", - сказал Вудворд.

Вудворд работает в "Манчестер Юнайтед" с 2005 года, в 2012 году он стал исполнительным директором клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что грядущий уход Вудворда связан с провалом проекта Суперлиги, о создании которой 12 клубов, в число которых вошел "Манчестер Юнайтед", объявили в понедельник. Однако в сообщении "Манчестер Юнайтед" не говорится о причинах ухода Вудворда. Во вторник сообщалось, что представители 12 клубов - основателей Суперлиги проведут встречу, чтобы объявить о роспуске проекта.

Теги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
"Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из Суперлиги
Ранее о выходе из состава Суперлиги объявил английский клуб "Манчестер Сити"
"Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из Суперлиги
Читать полностью