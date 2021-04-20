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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

"Манчестер Сити" первым из основателей Суперлиги объявил о выходе из ее состава

Объявление о создании нового турнира вызвало негативную реакцию общественности, УЕФА и национальных федераций
Стадион "Манчестер Сити" EPA-EFE/Paul Ellis
Описание
Стадион "Манчестер Сити"
© EPA-EFE/Paul Ellis

ТАСС, 20 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о начале процедуры выхода из Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что официально запустил процедуру выхода из Суперлиги", - говорится в сообщении.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов - основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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