Исполком МОК может рассмотреть варианты замены гимна России на Играх в Токио

ТАСС, 21 апреля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на очередном заседании рассмотрит доклады по подготовке грядущих олимпийских соревнований. Исполком может быть важным для России, так как на нем с большой долей вероятности обсудят и то, какая композиция будет звучать в случае побед отечественных атлетов на Играх в Токио.

О том, что это возможно, 16 апреля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. ОКР в конце марта направил в МОК предложение использовать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского вместо гимна. Еще в январе комиссия спортсменов ОКР предложила утвердить у МОК песню "Катюша", однако, вероятно, МОК и другие международные спортивные федерации усмотрели в ней отголосок времен военных лет.

Музыка Чайковского неплохо прошла адаптацию к международным соревнованиям: впервые она зазвучала после победы конькобежки Ангелины Голиковой на дистанции 500 метров в феврале на чемпионате мира, а затем также часто играла и во время победного для россиян чемпионата мира по фигурному катанию. Возможно, МОК утвердит эту музыку, тем более что о других вариантах речи пока не было.

До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Это связано с санкциями, которые на Россию наложило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), лишив Российское антидопинговое агентство статуса соответствия на основании выводов следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 годы. 17 декабря 2020 года о санкциях объявил Спортивный арбитражный суд. Это произошло спустя месяц после слушаний с участием представителей WADA, ряда международных спортивных федераций, российских спортсменов.

На Играх в Токио и Пекине россияне будут выступать под флагом с эмблемой ОКР, при этом разрешено лишь сокращенное название команды на английском языке (ROC). Официальная экипировка спортсменов в Токио содержит цвета национального флага и согласована с МОК.