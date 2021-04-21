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Олимпиада в Токио

Исполком МОК может рассмотреть варианты замены гимна России на Играх в Токио

На данный момент на международных турнирах вместо гимна России звучит отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского

ТАСС, 21 апреля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на очередном заседании рассмотрит доклады по подготовке грядущих олимпийских соревнований. Исполком может быть важным для России, так как на нем с большой долей вероятности обсудят и то, какая композиция будет звучать в случае побед отечественных атлетов на Играх в Токио.

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О том, что это возможно, 16 апреля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. ОКР в конце марта направил в МОК предложение использовать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского вместо гимна. Еще в январе комиссия спортсменов ОКР предложила утвердить у МОК песню "Катюша", однако, вероятно, МОК и другие международные спортивные федерации усмотрели в ней отголосок времен военных лет.

Музыка Чайковского неплохо прошла адаптацию к международным соревнованиям: впервые она зазвучала после победы конькобежки Ангелины Голиковой на дистанции 500 метров в феврале на чемпионате мира, а затем также часто играла и во время победного для россиян чемпионата мира по фигурному катанию. Возможно, МОК утвердит эту музыку, тем более что о других вариантах речи пока не было.

До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Это связано с санкциями, которые на Россию наложило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), лишив Российское антидопинговое агентство статуса соответствия на основании выводов следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 годы. 17 декабря 2020 года о санкциях объявил Спортивный арбитражный суд. Это произошло спустя месяц после слушаний с участием представителей WADA, ряда международных спортивных федераций, российских спортсменов.

На Играх в Токио и Пекине россияне будут выступать под флагом с эмблемой ОКР, при этом разрешено лишь сокращенное название команды на английском языке (ROC). Официальная экипировка спортсменов в Токио содержит цвета национального флага и согласована с МОК.

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