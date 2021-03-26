Минспорт будет рад, если МОК поддержит инициативу с музыкой Чайковского на замену гимна РФ

ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Минспорт России будет рад, если Международный олимпийский комитет (МОК) поддержит предложение об использовании произведения Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) решил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Позднее ОКР предложил в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

"Я с уважением отношусь к инициативе Олимпийского комитета России, насколько я знаю, это вопрос, предварительно согласованный со спортсменами. Для нас очень важно, чтобы в период санкций наши победы, а такие, я уверен, будут на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сопровождала значимая музыка, которая ассоциируется с культурой нашей страны, традициями нашей страны. Поэтому если эта инициатива будет поддержана со стороны Международного олимпийского комитета, будем только рады", - сказал Матыцин во время рабочей поездки в Удмуртию.

Первый концерт Чайковского уже был опробован на международных соревнованиях в качестве альтернативы российскому гимну. Произошло это на февральском чемпионате мира по конькобежному спорту в Нидерландах.