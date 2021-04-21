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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Чеферин приветствует отказ английских клубов от участия в Суперлиге

Ранее УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги
Президент УЕФА Александер Чеферин EPA-EFE/Paul Murphy
Описание
Президент УЕФА Александер Чеферин
© EPA-EFE/Paul Murphy

ТАСС, 21 апреля. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин приветствует отказ английских команд от участия в Суперлиге. Комментарий Чеферина приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

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"Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно то, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперед", - сказал Чеферин.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Чеферин, АлександерСитуация вокруг футбольной Суперлиги
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