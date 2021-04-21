{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Аньелли: Суперлига не сможет реализовать проект без английских клубов

Ранее организаторы Суперлиги заявили, что проект турнира будет пересмотрен

ТАСС, 21 апреля. Вице-президент футбольной Суперлиги Андреа Аньелли заявил о невозможности реализации проекта после объявления о выходе из состава участников турнира шести английских клубов. Комментарий Аньелли приводит агентство Reuters.

На эту тему
Переворота не произошло. Проект футбольной Суперлиги после протестов будет пересмотрен
Переворота не произошло.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.

"Откровенно говоря, мы не сможем реализовать задуманный проект без участия английских клубов", - сказал Аньелли.

Ранее организаторы Суперлиги заявили, что проект турнира будет пересмотрен.

Теги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
ЧМ по хоккею в Риге
Якубов: хоккеист "Ак Барса" Воронков не сыграет на чемпионате мира
Игрок получил травму челюсти в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина против "Авангарда"
Якубов: хоккеист "Ак Барса" Воронков не сыграет на чемпионате мира
Читать полностью