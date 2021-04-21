Аньелли: Суперлига не сможет реализовать проект без английских клубов

ТАСС, 21 апреля. Вице-президент футбольной Суперлиги Андреа Аньелли заявил о невозможности реализации проекта после объявления о выходе из состава участников турнира шести английских клубов. Комментарий Аньелли приводит агентство Reuters.

Переворота не произошло. Проект футбольной Суперлиги после протестов будет пересмотрен

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.

"Откровенно говоря, мы не сможем реализовать задуманный проект без участия английских клубов", - сказал Аньелли.

Ранее организаторы Суперлиги заявили, что проект турнира будет пересмотрен.