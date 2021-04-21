Переворота не произошло. Проект футбольной Суперлиги после протестов будет пересмотрен

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Организаторы Суперлиги готовы пересмотреть проект турнира после консолидированного протеста со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международной федерации футбола (ФИФА), национальных ассоциаций и лиг, а также клубов и болельщиков. Это означает, что турнир точно не стартует в середине августа, как планировали организаторы.
Первоначально о создании Суперлиги объявили 12 клубов: английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они наделялись статусом основателей соревнований, позже его должны были получить еще три клуба. Также в Суперлиге должны были участвовать еще пять команд, отобранных по результатам прошедшего сезона.
Матчи планировалось проводить в середине недели, то есть в то время, когда обычно играются еврокубки. При этом участники Суперлиги могли продолжать выступать в своих национальных чемпионатах.
Газета Financial Times сообщала, что Суперлига обеспечит стабильные доходы 15 клубам-основателям. Поддерживаемый заемным финансированием в размере $6 млрд от американского банка JPMorgan проект, как ожидалось, приносил бы ежегодную прибыль в размере €4 млрд за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок. Клубам выплачивалась бы фиксированная сумма в размере €264 млн, каждый клуб также получил бы за участие в турнире от €100 до €350 млн. Кроме того, клубам-основателям должны были выплатить около €3,5 млрд для поддержки инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции.
Ни одного "за" в поддержку нового проекта
Реакция на новость о появлении турнира была однозначной - все футбольные организации встретили ее отрицательно, и по большому счету никто не выступил за проект. УЕФА, футбольные ассоциации Испании, Англии, Италии и лиги этих стран в совместном заявлении дали понять, что сделают все, чтобы новый турнир не появился. "Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивный принцип, другого варианта быть не может", - было сказано в заявлении.
Позже их поддержали ФИФА, Германская футбольная лига, Германский футбольный союз, Английская премьер-лига. С заявлением против создания Суперлиги также выступили Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ). Президент РФС Александр Дюков и глава РПЛ Сергей Прядкин говорили о том, что новый турнир внесет раскол в европейский футбол, разрушит устойчивую систему развития футбола, а также поставит под удар перспективы сборных.
Еще одними площадками, на которых было высказано мнение о Суперлиге, стали заседания исполкома и конгресса УЕФА. Президент УЕФА Александер Чеферин по итогам исполкома сообщил, что футболисты клубов - участников Суперлиги не будут допущены к матчам за национальные сборные на чемпионатах мира и Европы.
Также Чеферин отдельно высказался об одном из авторов идеи Суперлиги - президенте "Ювентуса" Андреа Аньелли, которого он назвал "главным разочарованием в своей жизни", обвинив во лжи. Во вторник британская радиостанция Talksport сообщила, что Аньелли покинул пост главы туринского клуба, однако "Ювентус" потом это опроверг. Говорилось также о грядущем уходе со своего поста другого автора проекта - исполнительного директора "Манчестера Юнайтед" Эда Вудворда.
Английские клубы отступили
В понедельник и вторник протесты против Суперлиги вылились уже в уличные акции. Фанаты "Ливерпуля" устроили акцию протеста на стадионе команды "Энфилд", вывесив баннеры с надписями: "Позор вам. Покойся с миром. "Ливерпуль". 1892-2021 (годы существования команды по настоящее время - прим. ТАСС)". В тот же день "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Лидсом" со счетом 1:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии, игроки хозяев вышли на разминку в футболках с логотипами Лиги чемпионов и УЕФА и надписями "Заслужите это" на лицевой стороне и "Футбол для болельщиков" на спине.
Болельщики "Арсенала" тоже были недовольны созданием лиги - они вывесили напротив домашнего стадиона "Эмирейтс" баннер с призывом к владельцу команды американскому бизнесмену Стэну Кронке продать ее. Во вторник болельщики "Челси" заблокировали клубный автобус, который направлялся на матч чемпионата страны с "Брайтоном". К болельщикам с просьбой пропустить автобус вышел технический советник и бывший футболист клуба Петр Чех.
Также против Суперлиги выступили итальянские "Аталанта", "Верона" и "Кальяри", которые высказались за исключение "Ювентуса", "Милана" и "Интера" из числа участников чемпионата Италии. О своем нежелании выступать в новом турнире заявили "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, "Порту". Отдалилась от этого проекта и "Барселона", президент которой Жоан Лапорта сказал, что решение должен принимать не он, а так называемые сосьос - члены клуба.
В итоге во вторник стало известно, что от участия в Суперлиге отказались все шесть английских команд. Ожидалось, что будет объявлено и о роспуске проекта, однако в выпущенном в ночь на среду релизе было сказано только о шагах по изменению проекта. "Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам", - говорится в релизе.
Решение английских клубов поддержал Чеферин, который в своем заявлении упомянул о восстановлении единства в мировом футболе.