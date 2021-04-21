"Ювентус" заявил, что возможность реализации проекта Суперлиги в начальном виде ограничена

ТАСС, 21 апреля. Проект футбольной Суперлиги имеет ограниченные возможности для завершения в том виде, в котором он был изначально задуман. Об этом говорится в заявлении одного из клубов - основателей турнира итальянского "Ювентуса".

"Ювентус" по-прежнему убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта и считает, что в настоящее время есть ограниченные возможности для того, чтобы проект был завершен в том виде, в котором он был изначально задуман. "Ювентус" по-прежнему стремится к созданию долгосрочной ценности для клуба и всей футбольной индустрии", - говорится в заявлении.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", испанский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Кроме перечисленных клубов, в их число вошли испанские "Барселона" и "Реал". Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.