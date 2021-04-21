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Турнир претендентов по шахматам

Непомнящий обыграл Алексеенко и продолжает лидировать на шахматном турнире претендентов

В другой партии Александр Грищук сыграл вничью с китайцем Ван Хао
Ян Непомнящий Алексей Колчин/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Алексей Колчин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл соотечественника Кирилла Алексеенко в партии десятого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

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Другой российский гроссмейстер Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с китайцем Ван Хао. Также не выявили победителя американец Фабиано Каруана с китайцем Дин Лижэнем и француз Максим Вашье-Лаграв с нидерландцем Анишем Гири.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. После десяти туров Непомнящий продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 6,5 очка. Следом идут Каруана (5,5), Гири (5,5), Вашье-Лаграв (5,5), Ван Хао (4,5), Грищук (4,5), Дин Лижэнь (4) и Алексеенко (4).

В следующем туре в пятницу пройдут партии Непомнящий - Каруана, Алексеенко - Ван Хао, Грищук - Вашье-Лаграв, Гири - Дин Лижэнь.

Второй круг завершится 27 апреля. Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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