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Турнир претендентов по шахматам

Филатов: партия Непомнящего и Каруаны будет ключевой на шахматном турнире претендентов

Шахматисты встретятся на турнире после выходного дня, в пятницу
Президент Российской федерации шахматы Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации шахматы Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Предстоящая партия российского шахматиста Яна Непомнящего и американца Фабиано Каруаны будет ключевой на турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Непомнящий в среду белыми фигурами обыграл соотечественника Кирилла Алексеенко в партии десятого тура турнира претендентов. На счету Непомнящего 6,5 очка. На одно очко отстают Каруана, нидерландец Аниш Гири и француз Максим Вашье-Лаграв. В следующем туре в пятницу Непомнящий белыми фигурами сыграет с Каруаной.

"По выступлению Яна в Екатеринбурге можно сказать, что сегодня он уверенно переиграл в дебюте соперника и дальше партия носила технический характер, - сказал Филатов. - Следующая партия против Каруаны покажет, в какой форме он находится и вообще будет чрезвычайно важной с турнирной точки зрения. Будем болеть, смотреть, и то, что наш шахматист лидирует перед выходным днем, это важно. Но главные партии у него впереди".

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник.

Второй круг завершится 27 апреля. Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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Филатов, Андрей Васильевич
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