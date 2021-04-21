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Турнир претендентов по шахматам

Непомнящий отметил, что победа в партии с Алексеенко далась ему нелегко

После 10-го тура российский гроссмейстер опережает ближайших преследователей на 1 очко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий отметил, что победа над соотечественником Кириллом Алексеенко на турнире претендентов была не такой легкой, как могло показаться. Такое мнение он высказал журналистам.

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Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. В партии десятого тура в среду Непомнящий обыграл белыми фигурами Алексеенко.

"Может показаться, что победа досталась легко, но на самом деле это не совсем так. Мне повезло, что Кирилл получил позиции, которые он не очень хорошо знал", - сказал он.

Также Непомнящий выразил надежду на то, что у него будет "достаточно энергии, чтобы идти дальше", несмотря на усталость.

После десяти туров Непомнящий продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 6,5 очка. Следом идут Каруана (5,5), Гири (5,5), Вашье-Лаграв (5,5), Ван Хао (4,5), Грищук (4,5), Дин Лижэнь (4) и Алексеенко (4).

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