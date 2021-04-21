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Турнир претендентов по шахматам

Алексеенко рассказал, что забыл дебютную теорию в партии с Непомнящим

Ян Непомнящий обыграл Кирилла Алексеенко в рамках десятого тура турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Российский шахматист Кирилл Алексеенко сделал подряд несколько ошибок в партии с соотечественником Яном Непомнящим, так как забыл теорию в дебюте. Об этом Алексеенко сообщил журналистам.

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Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. В партии десятого тура в среду Непомнящий обыграл белыми фигурами Алексеенко.

"Сегодняшняя партия получилась очень тяжелой, я не смог вспомнить теорию в дебюте и сделал подряд несколько очень плохих ходов. В принципе все складывалось не так, как нужно было", - сказал он.

После десяти туров в турнирной таблице лидирует Непомнящий, набрав 6,5 очка. Следом идут Фабиано Каруана (5,5), Аниш Гири (5,5), Максим Вашье-Лаграв (5,5), Ван Хао (4,5), Александр Грищук (4,5), Дин Лижэнь (4) и Алексеенко (4).

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