МОК поддержал отказ от создания футбольной Суперлиги

"Мы обсуждали все это, говорили о ценностях спорта, - сказал Бах. - В прошлом месяце в Брюсселе мы это обсуждали с Европейской комиссией и рады поддержке от нее. Сегодня с большой радостью узнали о том, какой отпор был от футбольных болельщиков, от разных политических лидеров по всему миру".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".