Футбольная Суперлига несет потери. В проекте осталось всего три топ-клуба

Девять команд, которые изначально выступили в качестве клубов — основателей футбольной Суперлиги, объявили о выходе из проекта. По официальной версии — прислушались к негативной реакции, которую вызвала инициатива.
Кто ушел
Все шесть английских клубов — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" — официально сообщили о выходе из проекта. Первым из Суперлиги вышел "Манчестер Сити", за ним потянулись остальные.
Англией дело не ограничилось. Уже в среду итальянский "Интер" и испанский "Атлетико" объявили о выходе из Суперлиги, чуть позже их поддержал "Милан". Пока держатся испанские гранды — "Барселона" и "Реал", а также последний итальянец — "Ювентус".
Что говорят
Пять английских клубов ограничились короткими заявлениями на своих сайтах, объясняя выход реакцией на мнения болельщиков, правительства Великобритании и других "ключевых заинтересованных сторон". В "Атлетико" тоже отметили, что для клуба важна гармония с болельщиками.
"Арсенал" выступил более подробно. "У нас не было намерения причинять такие страдания. Когда пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы не хотели, чтобы нас оставляли позади, чтобы защитить "Арсенал" и его будущее, — говорится в сообщении. — В результате того, что в последние дни мы слушали вас и более широкое футбольное сообщество, мы выходим из предложенной Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за это".
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри извинился не только перед болельщиками, но и перед командой. "Проект никогда не будет запущен, если он не получит поддержку со стороны болельщиков. Мы вас [болельщиков] услышали. Хотелось бы принести извинения футболистам, Юргену Клоппу и болельщикам, — сказал Генри. — Они были очень разочарованы происходящим вокруг клуба. Надеюсь, что болельщики понимают, что мы стараемся работать над развитием клуба, хотя иногда совершаем ошибки".
Как реагируют на бегство клубов
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин поприветствовал отказ английских клубов от участия в Суперлиге. "Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно то, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперед", — сказал Чеферин.
Футбольная ассоциация Англии (FA) также поприветствовала решение клубов выйти из Суперлиги. В заявлении FA отмечалось, что такой проект мог бы внести раскол в футболе. "Английский футбол гордится своей историей, которая дает возможности для всех клубов. Все футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу, — говорится в заявлении FA. — Это могло бы внести раскол в нашу игру, но вместо этого объединило всех нас".
Так что же Суперлига
После выхода английских клубов из Суперлиги журналист агентства Associated Press Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз сообщил, что организация изменит формат турнира. "Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта, — говорится в пресс-релизе. — Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам".
Ранее в пресс-релизе указывалось, что турнир должен стартовать в августе, его участниками станут 20 команд. Клубы разделят на две группы, в каждой пройдет турнир в два круга, с игрой дома и на выезде. Матчи будут проходить в середине недели, при этом сохранится традиционный внутренний календарь национальных чемпионатов.
Санкции для повстанцев
Во вторник пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщила, что исполнительный директор клуба Эд Вудворд покинет пост в конце 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что уход Вудворда связан с провалом проекта Суперлиги. Радиостанция Talksport сообщает, что по той же причине должность покинет президент "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли.
В среду Аньелли заявил о невозможности реализации проекта после объявления о выходе из состава участников турнира шести английских клубов. "Откровенно говоря, мы не сможем реализовать задуманный проект без участия английских клубов", — сказал Аньелли, комментарий которого приводит агентство Reuters.