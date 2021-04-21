Футбольная Суперлига несет потери. В проекте осталось всего три топ-клуба

Пять английских клубов ограничились короткими заявлениями на своих сайтах, объясняя выход реакцией на мнения болельщиков, правительства Великобритании и других "ключевых заинтересованных сторон". В "Атлетико" тоже отметили, что для клуба важна гармония с болельщиками.

"Арсенал" выступил более подробно. "У нас не было намерения причинять такие страдания. Когда пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы не хотели, чтобы нас оставляли позади, чтобы защитить "Арсенал" и его будущее, — говорится в сообщении. — В результате того, что в последние дни мы слушали вас и более широкое футбольное сообщество, мы выходим из предложенной Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за это".

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри извинился не только перед болельщиками, но и перед командой. "Проект никогда не будет запущен, если он не получит поддержку со стороны болельщиков. Мы вас [болельщиков] услышали. Хотелось бы принести извинения футболистам, Юргену Клоппу и болельщикам, — сказал Генри. — Они были очень разочарованы происходящим вокруг клуба. Надеюсь, что болельщики понимают, что мы стараемся работать над развитием клуба, хотя иногда совершаем ошибки".