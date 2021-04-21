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Футбольная Суперлига несет потери.
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Футбольная Суперлига несет потери. В проекте осталось всего три топ-клуба

Футболисты "Ювентуса"
© EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Основные факты о самом амбициозном клубном футбольном турнире на данный момент

Девять команд, которые изначально выступили в качестве клубов — основателей футбольной Суперлиги, объявили о выходе из проекта. По официальной версии — прислушались к негативной реакции, которую вызвала инициатива. 

Кто ушел

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Все шесть английских клубов — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" — официально сообщили о выходе из проекта. Первым из Суперлиги вышел "Манчестер Сити", за ним потянулись остальные.
Англией дело не ограничилось. Уже в среду итальянский "Интер" и испанский "Атлетико" объявили о выходе из Суперлиги, чуть позже их поддержал "Милан". Пока держатся испанские гранды — "Барселона" и "Реал", а также последний итальянец — "Ювентус". 

 

Что говорят

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Пять английских клубов ограничились короткими заявлениями на своих сайтах, объясняя выход реакцией на мнения болельщиков, правительства Великобритании и других "ключевых заинтересованных сторон". В "Атлетико" тоже отметили, что для клуба важна гармония с болельщиками.

"Арсенал" выступил более подробно. "У нас не было намерения причинять такие страдания. Когда пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы не хотели, чтобы нас оставляли позади, чтобы защитить "Арсенал" и его будущее, — говорится в сообщении. — В результате того, что в последние дни мы слушали вас и более широкое футбольное сообщество, мы выходим из предложенной Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за это".

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри извинился не только перед болельщиками, но и перед командой. "Проект никогда не будет запущен, если он не получит поддержку со стороны болельщиков. Мы вас [болельщиков] услышали. Хотелось бы принести извинения футболистам, Юргену Клоппу и болельщикам, — сказал Генри. — Они были очень разочарованы происходящим вокруг клуба. Надеюсь, что болельщики понимают, что мы стараемся работать над развитием клуба, хотя иногда совершаем ошибки".

 

Как реагируют на бегство клубов

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин поприветствовал отказ английских клубов от участия в Суперлиге. "Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно то, что мы идем дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперед", — сказал Чеферин. 

Футбольная ассоциация Англии (FA) также поприветствовала решение клубов выйти из Суперлиги. В заявлении FA отмечалось, что такой проект мог бы внести раскол в футболе. "Английский футбол гордится своей историей, которая дает возможности для всех клубов. Все футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу, — говорится в заявлении FA. — Это могло бы внести раскол в нашу игру, но вместо этого объединило всех нас". 

 

Так что же Суперлига

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После выхода английских клубов из Суперлиги журналист агентства Associated Press Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз сообщил, что организация изменит формат турнира. "Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта, — говорится в пресс-релизе. — Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам".

Ранее в пресс-релизе указывалось, что турнир должен стартовать в августе, его участниками станут 20 команд. Клубы разделят на две группы, в каждой пройдет турнир в два круга, с игрой дома и на выезде. Матчи будут проходить в середине недели, при этом сохранится традиционный внутренний календарь национальных чемпионатов.

 

Санкции для повстанцев

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Во вторник пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщила, что исполнительный директор клуба Эд Вудворд покинет пост в конце 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что уход Вудворда связан с провалом проекта Суперлиги. Радиостанция Talksport сообщает, что по той же причине должность покинет президент "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли.

В среду Аньелли заявил о невозможности реализации проекта после объявления о выходе из состава участников турнира шести английских клубов. "Откровенно говоря, мы не сможем реализовать задуманный проект без участия английских клубов", — сказал Аньелли, комментарий которого приводит агентство Reuters.

 

 

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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