Хусаинов: арбитр Карасев своей работой доказал, что достоин судить игры Евро

В среду стало известно, что Карасев вошел в число судей, которые будут работать на матчах финальной части чемпионата Европы 2021 года.

"Это положительно, конечно, прекрасно, своими матчами [Карасев] показал, что достоин, - сказал Хусаинов. - Чего ему ожидать? По крайней мере одна игра будет, а дальше все зависит от обстоятельств".

"Всегда плюс, когда на финальные части таких турниров приглашается наш арбитр, можно говорить о том, что уровень судейства соответствует, - отметил Хусаинов. - Может ли обслужить финал Еврокубка в скором времени? Все зависит от того, кто попадет в финал. Там много факторов, желательно, чтобы арбитр не встречался в прошлых играх".

На чемпионате Европы Карасев будет работать в бригаде с линейными Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным. Помимо россиян на континентальном первенстве будут работать еще 17 судейских бригад из Европы и одна из Южной Америки.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля.